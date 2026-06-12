The Art of Collection à La Citadelle Metz La Citadelle Hotel Metz MGallery Collection Metz

Metz

The Art of Collection à La Citadelle Metz

La Citadelle Hotel Metz MGallery Collection 5 avenue Ney Metz Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-26 18:00:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Nous avons le plaisir de vous inviter au vernissage de l’exposition The Art of Connection , qui se tiendra à La Citadelle Metz MGallery.

Cette exposition s’inscrit dans la continuité du projet The Art of Noticing, imaginé par Catia Fonseca lors d’Art Basel pour le Basel Investor Forum. Présentée à Metz sous le commissariat de Mariia Plekhova, cette nouvelle étape prolonge la réflexion initiée autour de la perception, de la créativité et de notre manière d’appréhender le monde.Avec The Art of Connection, l’attention se porte désormais sur les liens humains. L’exposition explore la capacité de l’art à rassembler, à créer des rencontres et à faire émerger de nouvelles conversations entre personnes, cultures et disciplines. L’œuvre n’est plus seulement un objet à contempler, mais devient un point de départ pour l’échange, le dialogue et l’inspiration collective.À travers une sélection d’artistes contemporains, l’exposition propose un espace où se croisent création artistique, partage culturel et réflexion sur notre avenir commun. Chaque œuvre invite le visiteur à considérer l’art comme une force vivante, capable de rapprocher les individus et de nourrir de nouvelles idées.

Ce vernissage sera l’occasion de découvrir l’exposition en avant-première, de rencontrer les artistes et les commissaires, et de partager un moment convivial dans le cadre exceptionnel de La Citadelle Metz.Tout public

0 .

La Citadelle Hotel Metz MGallery Collection 5 avenue Ney Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 17 17 17

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

We are delighted to invite you to the opening of the exhibition The Art of Connection , to be held at La Citadelle Metz MGallery.

This exhibition is a continuation of the project The Art of Noticing, imagined by Catia Fonseca at Art Basel for the Basel Investor Forum. Presented in Metz under the curatorship of Mariia Plekhova, this new phase continues the reflection initiated around perception, creativity and our way of apprehending the world. With The Art of Connection, the focus is now on human connections. The exhibition explores art’s ability to bring people together, to create encounters and to spark new conversations between people, cultures and disciplines. Through a selection of contemporary artists, the exhibition offers a space where artistic creation, cultural sharing and reflection on our common future intersect. Each work invites visitors to consider art as a living force, capable of bringing people together and nurturing new ideas.

The opening will provide an opportunity to preview the exhibition, meet the artists and curators, and share a convivial moment in the exceptional setting of La Citadelle Metz.

L’événement The Art of Collection à La Citadelle Metz Metz a été mis à jour le 2026-06-08 par AGENCE INSPIRE METZ