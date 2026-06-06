The Baby Tyler Show Capellia La Chapelle-sur-Erdre

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-15 20:00 – 21:00

Gratuit : non De 7 € à 15 € Réservations sur https://www.capellia.fr ou à la billetterie du mardi au vendredi de 14h à 18h, mercredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h au 9, chemin de Roche Blanche, 44240 La Chapelle-sur-Erdre En famille – Age minimum : 5 et Age maximum : 99

SNAFU – Cabaret de marionnettes, film d’animation en directDu haut de ses 25 centimètres, bébé Tyler vit des aventures délirantesdans le monde des grandes personnes. À force de persévérance, il parvient à prendre un bain ou cuisiner un gâteau, faisant de ces gestes des moments insolents et drôles. Experte en effets aussi minimalistes que comiques, la marionnettiste stimule l’imaginaire des spectateurs. Sans aucune parole, mais appuyé par une musique et une mise en scène déjantées, The Baby Tyler Show allie le plaisir d’observer la conception des illusions et d’en savourer les effets sur grand écran.

Capellia La Chapelle-sur-Erdre 44240

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