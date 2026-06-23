THE BLAKETTES Le Son de la Terre PARIS 05 mercredi 9 septembre 2026.

« The Art Blakey Women’s Band »

Orchestre de Jazz THE BLAKETTES honorent les pères et mères fondateurs et fondatrices de cette musique tant énergique que romantique qu’est le Hard Bop.

Grâce à la multitude d’exceptionnels compositeurs, arrangeurs et interprètes de l’époque, THE BLAKETTES piochent, revisitent, « and cook » un repertoire riche et immortel.

Elles invitent à faire un voyage au coeur du Jazz des années soixante, en rendant hommage avec passion à ses créateurs: Art Blakey, Charles Mingus, Wayne Shorter, Bobby Timmons, McCoy Tyner, Cedar Walton, Pharoah Sanders, et biens d’autres…

Shekinah Rodz : Saxophones, flûte, voix

Albert Bover : Piano

Moïra Montier-Dauriac : Contrebasse

Elisabeth keledjian : Batterie

The Blakettes « The Art Blakey Women’s Band ».

Le mercredi 09 septembre 2026

de 20h00 à 22h00

payant Billetterie : 25 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-09T23:00:00+02:00

fin : 2026-09-10T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-09T20:00:00+02:00_2026-09-09T22:00:00+02:00

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05



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