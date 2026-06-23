THE BLAKETTES Le Son de la Terre PARIS 05
THE BLAKETTES Le Son de la Terre PARIS 05 mercredi 9 septembre 2026.
« The Art Blakey Women’s Band »
Orchestre de Jazz THE BLAKETTES honorent les pères et mères fondateurs et fondatrices de cette musique tant énergique que romantique qu’est le Hard Bop.
Grâce à la multitude d’exceptionnels compositeurs, arrangeurs et interprètes de l’époque, THE BLAKETTES piochent, revisitent, « and cook » un repertoire riche et immortel.
Elles invitent à faire un voyage au coeur du Jazz des années soixante, en rendant hommage avec passion à ses créateurs: Art Blakey, Charles Mingus, Wayne Shorter, Bobby Timmons, McCoy Tyner, Cedar Walton, Pharoah Sanders, et biens d’autres…
Shekinah Rodz : Saxophones, flûte, voix
Albert Bover : Piano
Moïra Montier-Dauriac : Contrebasse
Elisabeth keledjian : Batterie
The Blakettes « The Art Blakey Women’s Band ».
Le mercredi 09 septembre 2026
de 20h00 à 22h00
payant Billetterie : 25 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-09T23:00:00+02:00
fin : 2026-09-10T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-09T20:00:00+02:00_2026-09-09T22:00:00+02:00
Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05
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