THE BLUES BROTHERS, Le Trianon, Noisy-le-Sec
THE BLUES BROTHERS, Le Trianon, Noisy-le-Sec vendredi 17 avril 2026.
THE BLUES BROTHERS Vendredi 17 avril, 20h30 Le Trianon Seine-Saint-Denis
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-17T20:30:00+02:00 – 2026-04-17T22:52:00+02:00
Fin : 2026-04-17T20:30:00+02:00 – 2026-04-17T22:52:00+02:00
Dès sa sortie de prison, Jake Blues est emmené par son frère Elwood chez Soeur Mary Stigmata, qui dirige l’orphelinat dans lequel ils ont été élevés. Ils doivent réunir 5 000 dollars pour sauver l’établissement, sinon c’est l’expulsion.
Le Trianon Place Carnot, Romainville Noisy-le-Sec 93130 Haut-Goulet – Jules Auffret Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://romainvilleletrianon.cine.boutique/media/389?showId=56358 »}]
The blues brothers – Dès sa sortie de prison, Jake Blues est emmené par son frère Elwood chez Soeur Mary Stigmata, qui dirige l’orphelinat dans lequel ils ont été élevés. Ils doivent réunir 5 000 d… Le Trianon THE BLUES BROTHERS