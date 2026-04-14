THE BLUES BROTHERS, Le Trianon, Noisy-le-Sec

THE BLUES BROTHERS Vendredi 17 avril, 20h30 Le Trianon Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-17T20:30:00+02:00 – 2026-04-17T22:52:00+02:00

Fin : 2026-04-17T20:30:00+02:00 – 2026-04-17T22:52:00+02:00

Dès sa sortie de prison, Jake Blues est emmené par son frère Elwood chez Soeur Mary Stigmata, qui dirige l’orphelinat dans lequel ils ont été élevés. Ils doivent réunir 5 000 dollars pour sauver l’établissement, sinon c’est l’expulsion.

Le Trianon Place Carnot, Romainville Noisy-le-Sec 93130 Haut-Goulet – Jules Auffret Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://romainvilleletrianon.cine.boutique/media/389?showId=56358 »}]

The blues brothers – Dès sa sortie de prison, Jake Blues est emmené par son frère Elwood chez Soeur Mary Stigmata, qui dirige l’orphelinat dans lequel ils ont été élevés. Ils doivent réunir 5 000 d… Le Trianon THE BLUES BROTHERS