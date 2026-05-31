THE BOOTLEG BEATLES, Théâtre Fémina, Bordeaux

THE BOOTLEG BEATLES Vendredi 25 septembre, 20h30 Théâtre Fémina Gironde

Tarif Unique : 62€ | Tarif Unique : 51€ | Tarif Unique : 73€ | Tarif Unique : 45.5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-25T20:30:00+02:00 – 2026-09-25T23:30:00+02:00

Fin : 2026-09-25T20:30:00+02:00 – 2026-09-25T23:30:00+02:00

Cela fait 45 ans que les Bootleg Beatles font figure de référence dans l’univers prolifique des groupes hommage. Pour cette nouvelle tournée française, les artistes – musiciens virtuoses et fans passionnés – replongent le public dans l’effervescence des Sixties, swinging and psychedelic, célébrant les albums les plus vendus des Beatles : Rubber Soul, Revolver, Sgt. Pepper, The White Album, sans oublier Abbey Road. Accompagnés d’un ensemble orchestral, ils reconstituent avec une fidélité saisissante chaque détail de l’univers des Fab Four : looks, inflexions vocales, humour et costumes iconiques. Un spectacle immersif et multigénérationnel, salué par la critique, qui pourrait nous faire croire en la réincarnation.

Théâtre Fémina 10 Rue de Grassi, Bordeaux Bordeaux 33 000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://lerocherdepalmer.fr/bootleg-beatles-25092026-1830 »}]

The Bootleg Beatles, le plus célèbre et ancien tribute des Fab Four, revient en France avec un nouveau spectacle orchestral dédié aux albums les plus vendus des Beatles. Rock Royaume-Uni