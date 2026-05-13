Thé, café ou chocolat ?, Musée Louis Vouland, Avignon

Thé, café ou chocolat ? Samedi 23 mai, 21h00 Musée Louis Vouland Vaucluse

Limité à 20 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:15:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:15:00+02:00

Thé, café ou chocolat ?

Samedi 23 mai à 21h visite flash (15 minutes environ)

Lina Lajoinie, médiatrice volontaire en service civique

Au XVIIIe siècle, les boissons chaudes exotiques sont appréciées par la haute société. Nous nous pencherons sur des tasses, verseuses, et autres objets de porcelaine et argenterie qui témoignent de ce goût nouveau (sans proposer de dégustation !).

Musée Louis Vouland 17 rue Victor Hugo, 84000 Avignon, Vaucluse, Provence-Alpes-Côte d’Azur, France Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490860379 http://www.vouland.com Dans l’intimité d’un hôtel particulier construit à la fin du XIXe siècle, le musée Louis Vouland abrite les riches collections d’arts décoratifs des XVIIe et XVIIIe siècles rassemblées par cet industriel avignonnais.

Le visiteur découvre au fil des différentes pièces de cette demeure de grand bourgeois meubles, tableaux, tapisseries, faïences, porcelaines, lustres, miroirs et autres objets décoratifs. 6 € / 4 €

Thé, café ou chocolat ?

© Musée Vouland