Capvern

Thé dansant

Zone commerciale Capvern CAPVERN Capvern Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 14:00:00

fin : 2026-05-17 19:30:00

Date(s) :

2026-05-17

Thé dansant avec DJ Phyl

Au programme Ambiance musette & variété française, piste ouverte pour tous les danseurs, consommations & douceurs sur place, convivialité, sourires et bonne humeur au rendez-vous.

Ouvert à tous Réservation conseillée 06 95 96 53 45

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Zone commerciale Capvern CAPVERN Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 98 96 24

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English :

Tea dance with DJ Phyl

On the program: Musette & French variety atmosphere, open dance floor for all dancers, drinks & sweets on the premises, conviviality, smiles and good humor.

Open to all? Reservations recommended: 06 95 96 53 45

L’événement Thé dansant Capvern a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65