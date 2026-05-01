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Thé dansant Zone commerciale Capvern Capvern

Thé dansant Zone commerciale Capvern Capvern dimanche 17 mai 2026.

Lieu : Zone commerciale Capvern

Adresse : CAPVERN

Ville : 65130 Capvern

Département : Hautes-Pyrénées

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Capvern

Thé dansant

Zone commerciale Capvern CAPVERN Capvern Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 14:00:00
fin : 2026-05-17 19:30:00

Date(s) :
2026-05-17

Thé dansant avec DJ Phyl
Au programme Ambiance musette & variété française, piste ouverte pour tous les danseurs, consommations & douceurs sur place, convivialité, sourires et bonne humeur au rendez-vous.
Ouvert à tous Réservation conseillée 06 95 96 53 45
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Zone commerciale Capvern CAPVERN Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 98 96 24 

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English :

Tea dance with DJ Phyl
On the program: Musette & French variety atmosphere, open dance floor for all dancers, drinks & sweets on the premises, conviviality, smiles and good humor.
Open to all? Reservations recommended: 06 95 96 53 45

L’événement Thé dansant Capvern a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65

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