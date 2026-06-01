Capvern

Thé dansant

Zone commerciale Capvern CAPVERN Capvern Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 14:00:00

fin : 2026-06-07 19:30:00

Date(s) :

2026-06-07

Thé dansant avec orchestre

Ouvert à tous Réservation conseillée 06 95 96 53 45

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Zone commerciale Capvern CAPVERN Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 98 96 24

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English :

Tea dance with orchestra

Open to all? Reservations recommended: 06 95 96 53 45

L’événement Thé dansant Capvern a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65