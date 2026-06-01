Thé dansant Zone commerciale Capvern Capvern
Thé dansant Zone commerciale Capvern Capvern dimanche 7 juin 2026.
Capvern
Thé dansant
Zone commerciale Capvern CAPVERN Capvern Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 14:00:00
fin : 2026-06-07 19:30:00
Date(s) :
2026-06-07
Thé dansant avec orchestre
Ouvert à tous Réservation conseillée 06 95 96 53 45
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Zone commerciale Capvern CAPVERN Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 98 96 24
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English :
Tea dance with orchestra
Open to all? Reservations recommended: 06 95 96 53 45
L’événement Thé dansant Capvern a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65
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