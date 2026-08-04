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Thé dansant de Louis La Filature de l’Isle Périgueux

dimanche 4 octobre 2026 · La Filature de l'Isle · Périgueux

Thé dansant de Louis La Filature de l’Isle Périgueux

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
La Filature de l'Isle
Adresse
15 Chemin des Feutres du Toulon
Ville
24000 Périgueux
Département
Dordogne
Tarif
Gratuit

Périgueux

Thé dansant de Louis

La Filature de l’Isle 15 Chemin des Feutres du Toulon Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 15:00:00
fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :
2026-10-04

Thé dansant proposé par la Ville de Périgueux à la Filature de l’Isle, 15 chemin des Feutres du Toulon.
Animation musicale, buvette et crêpes sur place (restauration payante). De 15 h à 18 h, ouverture des portes à 14 h 30.
Entrée libre et gratuite.   .

La Filature de l’Isle 15 Chemin des Feutres du Toulon Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 82 00  contact@perigueux.fr

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English : Thé dansant de Louis

L’événement Thé dansant de Louis Périgueux a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Communal de Périgueux

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