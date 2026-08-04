Thé dansant de Louis La Filature de l’Isle Périgueux
dimanche 4 octobre 2026 · La Filature de l'Isle · Périgueux
Informations pratiques
Périgueux
Thé dansant de Louis
La Filature de l’Isle 15 Chemin des Feutres du Toulon Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 15:00:00
fin : 2026-10-04 18:00:00
Date(s) :
2026-10-04
Thé dansant proposé par la Ville de Périgueux à la Filature de l’Isle, 15 chemin des Feutres du Toulon.
Animation musicale, buvette et crêpes sur place (restauration payante). De 15 h à 18 h, ouverture des portes à 14 h 30.
Entrée libre et gratuite. .
La Filature de l’Isle 15 Chemin des Feutres du Toulon Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 82 00 contact@perigueux.fr
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English : Thé dansant de Louis
L’événement Thé dansant de Louis Périgueux a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Communal de Périgueux
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