Thé dansant des seniors Hombourg-Haut
10 rue du stade Hombourg-Haut Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Début : Mercredi Mercredi 2026-02-11 14:00:00
fin : 2026-04-15 18:00:00
2026-02-11 2026-04-15
Organisé par le CCAS de la ville de Hombourg-Haut. Entrée gratuite sur inscription.Adultes
10 rue du stade Hombourg-Haut 57470 Moselle Grand Est +33 3 87 81 87 10
English :
Organized by the CCAS of the town of Hombourg-Haut. Free admission with registration.
L’événement Thé dansant des seniors Hombourg-Haut a été mis à jour le 2026-01-20 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH