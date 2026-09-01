Thé dansant Salle Cézon Landéda
dimanche 27 septembre 2026 · Salle Cézon · Landéda
Informations pratiques
Landéda
Thé dansant
Salle Cézon Lieu-dit Stread Kichen Landéda Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 14:00:00
fin : 2026-09-27 19:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Venez passer un après midi sous le signe de la danse, de la musique et de la convivialité!
Retrouvez Jean Réale et ses musiciens pour un thé dansant festif et animé, organisé par le club Abers GR!
Ouvert à tous!
Venez seul, entre amis ou en famille. Que vous soyez amateur ou passionné, ambiance garantie ! .
Salle Cézon Lieu-dit Stread Kichen Landéda 29870 Finistère Bretagne +33 6 80 61 91 00
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English :
L’événement Thé dansant Landéda a été mis à jour le 2026-08-30 par OT PAYS DES ABERS
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