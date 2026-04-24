Le Malesherbois

Thé dansant

Rue André Malraux Le Malesherbois Loiret

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 14:00:00

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Le Comité des Fêtes de Malesherbes organise un thé dansant animé par l’orchestre Nicolas Rapicault ! Rendez-vous à la Salle du Grand Écrin pour une après-midi festive avec pâtisseries et boissons sur place. Entrée à 12 €. Convivialité et danse garanties !

Le dimanche 3 mai 2026, la Ville de Malesherbes invite les amateurs de danse et de musique à la Salle du Grand Écrin pour son traditionnel Thé Dansant. Dès 14h, l’orchestre de Nicolas Rapicault prend les commandes de la scène pour offrir un répertoire entraînant et mélodieux, idéal pour rythmer l’après-midi.

Le Comité des Fêtes propose une parenthèse élégante et conviviale où la danse de salon est à l’honneur. Les participants profitent d’un service de pâtisseries et de boissons sur place pour agrémenter ce moment de partage. L’entrée est fixée à 12 €. Pour toute information complémentaire, les organisateurs se tiennent à disposition aux 06 64 72 68 21 ou 06 21 42 63 77. Un événement incontournable pour célébrer le printemps dans une ambiance chaleureuse et festive. 12 .

Rue André Malraux Le Malesherbois 45330 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 64 72 68 21

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English :

The Comité des Fêtes de Malesherbes is organizing a tea dance with live music by Nicolas Rapicault! Join us at the Salle du Grand Écrin for a festive afternoon, with pastries and drinks on sale. Admission 12? Fun and dancing guaranteed!

L’événement Thé dansant Le Malesherbois a été mis à jour le 2026-04-24 par OT GRAND PITHIVERAIS