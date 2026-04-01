Le Malesherbois

Atelier-école | Sérigraphie sur textile

70 Rue du Gen Patton Le Malesherbois Loiret

Tarif : – – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 14:00:00

fin : 2026-04-28 16:00:00

Date(s) :

2026-04-28

Imprimer votre tote-bag en sérigraphie !

La sérigraphie est une technique d’impression qui se rapproche du pochoir, et qui peut être utilisée aussi bien sur papier que sur textile… Nombreux sont ses champs d’application signalétique, objet de communication, création artistique, circuits imprimés…

En compagnie de Lilith Combe, sérigraphe bien habituée de l’impression sur textile (Cyklop sérigraphie), vous pourrez imprimer une machine du musée sur un tote-bag, notamment la Minerve , avec sa jolie roue…

Découvrez la technique de la sérigraphie, amusez-vous avec les couleurs, créez des décalages, jouez avec les superpositions… Et repartez avec votre tote-bag personnalisé, montrant la beauté de ces mécaniques…

Une activité sympathique à faire à plusieurs, entre amis par exemple. Durée 2h, à partir de 10 ans. .

70 Rue du Gen Patton Le Malesherbois 45330 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 33 22 67 reservations@a-mi.fr

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Print your plant compositions!

L’événement Atelier-école | Sérigraphie sur textile Le Malesherbois a été mis à jour le 2026-04-21 par OT GRAND PITHIVERAIS