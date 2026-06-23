Thé dansant Salle Edith Piaf Mulsanne

Mulsanne

Thé dansant

Salle Edith Piaf 6 Rue Emile Zola Mulsanne Sarthe

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-01 14:30:00

fin : 2027-01-01 19:30:00

Date(s) :

2027-01-01

Thé dansant

Avec Mickaël Clément et ses 3 musiciens .

Salle Edith Piaf 6 Rue Emile Zola Mulsanne 72230 Sarthe Pays de la Loire +33 6 03 05 32 21

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English :

Tea dance

L’événement Thé dansant Mulsanne a été mis à jour le 2026-06-23 par CDT72