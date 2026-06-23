Thé dansant Salle Edith Piaf Mulsanne
Thé dansant Salle Edith Piaf Mulsanne vendredi 1 janvier 2027.
Mulsanne
Thé dansant
Salle Edith Piaf 6 Rue Emile Zola Mulsanne Sarthe
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-01 14:30:00
fin : 2027-01-01 19:30:00
Date(s) :
2027-01-01
Thé dansant
Avec Mickaël Clément et ses 3 musiciens .
Salle Edith Piaf 6 Rue Emile Zola Mulsanne 72230 Sarthe Pays de la Loire +33 6 03 05 32 21
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English :
Tea dance
L’événement Thé dansant Mulsanne a été mis à jour le 2026-06-23 par CDT72
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