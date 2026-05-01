Thé Dansant Amicale des retraités Pissos

Pissos

Thé Dansant

Amicale des retraités 31 place des radeleurs Pissos Landes

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25 14:30:00

fin : 2026-05-25 18:30:00

Date(s) :

2026-05-25

A l’occasion des fêtes de la pentecôte l’Amicale des retraités du secteur de Pissos organise un thé dansant animé par Jacky DUMARTIN LE LUNDI 25 MAI à 14h30.

Ouvert à tous et sur inscription de préférence.

A l’occasion des fêtes de la pentecôte l’Amicale des retraités du secteur de Pissos organise un thé dansant animé par Jacky DUMARTIN LE LUNDI 25 MAI à 14h30.

Ouvert à tous et sur inscription de préférence. .

Amicale des retraités 31 place des radeleurs Pissos 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 43 36 91 retraitespissos@orange.fr

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English : Thé Dansant

To mark the Pentecost festivities, the Amicale des retraités du secteur de Pissos is organizing a tea dance hosted by Jacky DUMARTIN on MONDAY, MAY 25 at 2.30pm.

Open to all, registration preferred.

L’événement Thé Dansant Pissos a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Cœur Haute Lande