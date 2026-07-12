Thé dansant pour le Téléthon Saint-Dié-des-Vosges
dimanche 6 décembre 2026 · Saint-Dié-des-Vosges
Informations pratiques
Saint-Dié-des-Vosges
Thé dansant pour le Téléthon
27 Place de l’Europe Saint-Dié-des-Vosges Vosges
Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-12-06 14:30:00
fin : 2026-12-06 18:30:00
Date(s) :
2026-12-06
Thé dansant animé par Calypso dans le cadre du Téléthon.Tout public
10 .
27 Place de l’Europe Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 7 66 49 09 83 farandole88100@gmail.com
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English :
Tea dance with Calypso for the Telethon.
L’événement Thé dansant pour le Téléthon Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-06-02 par OT SAINT DIE DES VOSGES
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