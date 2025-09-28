Thé dansant Espace culturel des Avrils Saint-Mihiel

Thé dansant

Espace culturel des Avrils Avenue du Général-de-Gaulle Saint-Mihiel Meuse

Dimanche 2025-11-30 14:30:00

2025-11-30 19:00:00

2025-11-30

Le comité des fêtes organise un thé dansant à l’espace culturel des Avrils.Adultes

English :

The Comité des fêtes is organizing a tea dance at the Espace Culturel des Avrils.

German :

Das Festkomitee organisiert einen Tanztee im Espace culturel des Avrils.

Italiano :

Il Comité des fêtes organizza una danza del tè presso l’Espace Culturel des Avrils.

Espanol :

El Comité des fêtes organiza un baile del té en el Espace Culturel des Avrils.

