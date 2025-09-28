Thé dansant Espace culturel des Avrils Saint-Mihiel
Thé dansant Espace culturel des Avrils Saint-Mihiel dimanche 30 novembre 2025.
Thé dansant
Espace culturel des Avrils Avenue du Général-de-Gaulle Saint-Mihiel Meuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Dimanche Dimanche 2025-11-30 14:30:00
fin : 2025-11-30 19:00:00
2025-11-30
Le comité des fêtes organise un thé dansant à l’espace culturel des Avrils.Adultes
Espace culturel des Avrils Avenue du Général-de-Gaulle Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est +33 6 62 85 31 56
English :
The Comité des fêtes is organizing a tea dance at the Espace Culturel des Avrils.
German :
Das Festkomitee organisiert einen Tanztee im Espace culturel des Avrils.
Italiano :
Il Comité des fêtes organizza una danza del tè presso l’Espace Culturel des Avrils.
Espanol :
El Comité des fêtes organiza un baile del té en el Espace Culturel des Avrils.
L’événement Thé dansant Saint-Mihiel a été mis à jour le 2025-08-19 par OT COEUR DE LORRAINE