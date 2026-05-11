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Thé dasant Bort-les-Orgues

Thé dasant Bort-les-Orgues

Thé dasant Bort-les-Orgues dimanche 11 octobre 2026.

Adresse : Rue Mermoz

Ville : 19110 Bort-les-Orgues

Département : Corrèze

Début : dimanche 11 octobre 2026

Fin : dimanche 11 octobre 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Bort-les-Orgues

Thé dasant

Rue Mermoz Bort-les-Orgues Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 15:00:00
fin : 2026-10-11

Date(s) :
2026-10-11

Le comité des fêtes de Bort les Orgues organise un thé dansant.
A la salle Jean Moulin   .

Rue Mermoz Bort-les-Orgues 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 42 37 71  cdf.bort@gmail.com

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English : Thé dasant

L’événement Thé dasant Bort-les-Orgues a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme de Haute Corrèze

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