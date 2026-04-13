Thé des aidants, Escale des possibles, Saint-Médard-en-Jalles
Thé des aidants, Escale des possibles, Saint-Médard-en-Jalles jeudi 30 avril 2026.
Thé des aidants Jeudi 30 avril, 14h00 Escale des possibles Gironde
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-30T14:00:00+02:00 – 2026-04-30T15:30:00+02:00
Fin : 2026-04-30T14:00:00+02:00 – 2026-04-30T15:30:00+02:00
Le centre de ressources Soimone de Beauvoir vous propose un temps convivial entres aidants pour faire une pause, réponde à vos questions, passer un bon moment autour d’un thé (…ou d’un café !) à l’Escale des possibles.
Informations et inscription au centre de ressources.
Escale des possibles 11, rue du Commandant Charcot – 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Magudas Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « centreressources@saint-medard-en-jalles.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 64 86 89 03 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 76 99 95 75 »}]
Temps convivial d’échanges
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