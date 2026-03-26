The Fabulous Rock’n’Roll Show La Capitelle Monistrol-sur-Loire
The Fabulous Rock’n’Roll Show La Capitelle Monistrol-sur-Loire samedi 10 octobre 2026.
The Fabulous Rock’n’Roll Show
La Capitelle 2 boulevard François Mitterrand Monistrol-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
The Fabulous Rock’n’Roll Show se tiendra pour sa 7ème édition le samedi 10 octobre
Plus d’informations à venir.
.
La Capitelle 2 boulevard François Mitterrand Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 15 86 07
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Fabulous Rock’n’Roll Show will be held for its 7th edition on Saturday, October 10
More information to come.
L’événement The Fabulous Rock’n’Roll Show Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
À voir aussi à Monistrol-sur-Loire (Haute-Loire)
- Saison Culturelle Spectacle aérien, musical et dessiné La Capitelle Monistrol-sur-Loire 28 mars 2026
- Rituel Oriental à l’Ozen Monistrol-sur-Loire 7 avril 2026
- Spa family à l’Ozen Monistrol-sur-Loire 8 avril 2026
- Stage raid aventure de printemps Monistrol-sur-Loire 8 avril 2026
- Stage raid aventure de printemps Monistrol-sur-Loire 9 avril 2026