The Fabulous Rock’n’Roll Show La Capitelle Monistrol-sur-Loire

The Fabulous Rock’n’Roll Show

La Capitelle 2 boulevard François Mitterrand Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

The Fabulous Rock’n’Roll Show se tiendra pour sa 7ème édition le samedi 10 octobre

Plus d’informations à venir.

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La Capitelle 2 boulevard François Mitterrand Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 15 86 07

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English :

The Fabulous Rock’n’Roll Show will be held for its 7th edition on Saturday, October 10

More information to come.

L’événement The Fabulous Rock’n’Roll Show Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron