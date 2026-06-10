The famous Choral band Festival de Bouche à Oreille Parthenay
The famous Choral band Festival de Bouche à Oreille Parthenay vendredi 24 juillet 2026.
Parthenay
The famous Choral band Festival de Bouche à Oreille
Place de la Nation Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:45:00
fin : 2026-07-24 19:15:00
Date(s) :
2026-07-24
Une bande polyphoniquement branchée
Apéro concert
Née à Parthenay il y a plus de 25 ans sous l’impulsion de quelques-uns, ils ont suivi leur petit bonhomme de chemin, guidés par différents chef.fes de chœur de talent.
Ils sont depuis une dizaine d’années accompagnés par Pascale Rambeau (conteuse, passeuse de chants, Cie Parolata Sung).
Une bande, donc, de camarades chantistes polyphoniquement branchés sur la fréquence de mondes chantants, d’hivers ou d’été, berçants ou claironnants.
Par leurs voix, ils transmettent une énergie puisée dans ces chants traditionnels, terriens ou aériens qui racontent la vie et le goût d’être ensemble, tendance joyeux bordel. .
Place de la Nation Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
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English : The famous Choral band Festival de Bouche à Oreille
L’événement The famous Choral band Festival de Bouche à Oreille Parthenay a été mis à jour le 2026-06-10 par CC Parthenay Gâtine
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