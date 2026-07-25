The Great Disaster Théâtre Rue de Belleville Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-21 21:00 – 22:00

Gratuit : non de 12 à 22€ Tout public

L’Histoire n’a pas retenu le nom des migrants à la plonge dans les cuisines du plus luxueux restaurant du Titanic. On ne se souvient ni de leurs vies, ni de leurs morts. Alors Giovanni Pastore, passager clandestin chargé de nettoyer quotidiennement les 3177 cuillères à dessert destinées aux passagers de première classe, nous raconte son périple et ses rêves avec humour et tendresse, donnant vie à ses propres fantômes, en espérant que du fond de l’océan, son récit nous parvienne.Texte de Patrick KermannUn seul en scène avec Titouan Le BrasMise en scène de Léa Cadot Legoff

Théâtre Rue de Belleville Nantes 44100



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