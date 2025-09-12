THE GREEN DUCK WEEK END CELTIQUE Rivesaltes
THE GREEN DUCK WEEK END CELTIQUE Rivesaltes vendredi 20 mars 2026.
THE GREEN DUCK WEEK END CELTIQUE
7 Rue de la République Rivesaltes Pyrénées-Orientales
Tarif : 10 – 10 –
Début : 2026-03-20 20:30:00
fin : 2026-03-20
2026-03-20
Concert de musique Irish-Folk pour notre week-end Celtique !
7 Rue de la République Rivesaltes 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 64 04 04 palaisdesfetes@rivesaltes.fr
English :
Irish-Folk concert for our Celtic weekend!
German :
Konzert mit Irish-Folk-Musik für unser keltisches Wochenende!
Italiano :
Concerto folk irlandese per il nostro weekend celtico!
Espanol :
¡Concierto de folk irlandés para nuestro fin de semana celta!
