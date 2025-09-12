THE GREEN DUCK WEEK END CELTIQUE Rivesaltes

THE GREEN DUCK WEEK END CELTIQUE

7 Rue de la République Rivesaltes Pyrénées-Orientales

Début : 2026-03-20 20:30:00

Concert de musique Irish-Folk pour notre week-end Celtique !

7 Rue de la République Rivesaltes 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 64 04 04 palaisdesfetes@rivesaltes.fr

English :

Irish-Folk concert for our Celtic weekend!

German :

Konzert mit Irish-Folk-Musik für unser keltisches Wochenende!

Italiano :

Concerto folk irlandese per il nostro weekend celtico!

Espanol :

¡Concierto de folk irlandés para nuestro fin de semana celta!

