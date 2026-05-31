The Houblons Live !, Le Palais, Grenoble

The Houblons Live ! Dimanche 21 juin, 22h00 Le Palais Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T22:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:55:00+02:00

Fin : 2026-06-21T22:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:55:00+02:00

The Houblons vont faire chavirer la soirée avec leurs reprises endiablées et leur bonne humeur communicative !

Le Palais 4 place Victor Hugo 38000 Grenoble Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

The Houblons vont faire chavirer la soirée avec leurs reprises endiablées et leur bonne humeur communicative !

©The Houblons