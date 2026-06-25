THE JURY EXPERIENCE MEURTRE AU LARGE Montpellier
THE JURY EXPERIENCE MEURTRE AU LARGE Montpellier dimanche 20 septembre 2026.
Montpellier
THE JURY EXPERIENCE MEURTRE AU LARGE
Place Charles de Gaulle Montpellier Hérault
Tarif : 28 – 28 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-12-18
Date(s) :
2026-09-20 2026-09-27 2026-11-14 2026-12-18
Tu as été convoqué·e pour être juré·e. Entre dans une salle d’audience palpitante où le public se glisse dans la peau du jury. Écoute les témoignages, analyse les preuves et pose ta décision finale… coupable ou innocent ?
Tu as été convoqué·e pour être juré·e. Entre dans une salle d’audience palpitante où le public se glisse dans la peau du jury. Écoute les témoignages, analyse les preuves et pose ta décision finale… coupable ou innocent ?
Meurtre #3 quatre amis partent pour une sortie en bateau lorsqu’un accident tragique survient… Était-ce prémédité ?
Attention l’expérience se déroule en français
Ce qui t’attend
Plonge dans le tumulte d’une salle d’audience grâce à cette pièce de théâtre immersive où tu décideras du sort de l’accusé
Prends des décisions difficiles tout au long de l’affaire l’histoire se construit en fonction des votes
Analyse les témoignages dans les moindres détails, examine les preuves et pèse chaque argument
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12+
Interdit aux -16 non accompagnés .
Place Charles de Gaulle Montpellier 34000 Hérault Occitanie
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English :
You’ve been summoned for jury duty. Enter a thrilling courtroom where the audience slips into the shoes of the jury. Listen to the testimony, analyze the evidence and make your final decision… guilty or innocent?
L’événement THE JURY EXPERIENCE MEURTRE AU LARGE Montpellier a été mis à jour le 2026-06-25 par 34 OT MONTPELLIER
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