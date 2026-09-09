THE LOCOS (Ex-SKA-P) et Villa Fantôme, La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc, Bordeaux

Informations pratiques

THE LOCOS (Ex-SKA-P) et Villa Fantôme Samedi 17 octobre, 20h00 La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc Gironde

Plein tarif : 25€ HFL, Tarif Réduit (demandeur d’emploi, étudiant, PMR et accompagnant) : 22€ HFL

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T20:00:00+02:00 – 2026-10-17T23:00:00+02:00

Fin : 2026-10-17T20:00:00+02:00 – 2026-10-17T23:00:00+02:00

En 2025, The Locos ont fêté ses 20 ans de carrière!

Sur scène, The Locos (ex-Ska-P) n’épargne personne, enflammant chaque concert et forçant le public à danser, morceau après morceau. Son répertoire mélange des classiques du groupe avec certaines des chansons les plus emblématiques de SKA-P, sans oublier quelques reprises pleines de surprises. Les concerts sont toujours hauts en couleur, avec des costumes élaborés, des confettis, et surtout une ambiance de joie contagieuse, pour offrir au public une expérience unique, dynamique et inoubliable.

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Villa : Manu et Pierrot, batteur et chanteur, sillonnent depuis plus de 30 ans. Déjà fondateurs en 1993 de La Ruda Salska et son millier de concerts d’intensité unique, ils créent en 2020 Villa Fantôme. Au-delà du contexte pandémique et ses rues désertes, ils rendent hommage au « Ghost Town » des Specials, référence majestueuse et nouvelle ligne d’influences.

Avec Villa Fantôme la trompette plane comme une ombre,

Avec Villa Fantôme les claviers sont froids comme un polar

Avec Villa Fantôme…

On pourrait vous vendre l’affaire encore et encore mais ce serait des mots dont se devine l’opportunisme. Alors soyons clairs ! Villa Fantôme est un groupe de la Seconde Zone oui mais de première came !

La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc 39 cours de luze Bordeaux 33300 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine 0533894603 https://www.bordeaux.fr/la-salle-des-fetes-bordeaux-grand-parc https://www.facebook.com/SDFBGP;https://www.instagram.com/sdfbgp/ [{« type »: « link », « value »: « https://shotgun.live/events/the-locos-villa-fantome-bordeaux »}]

une soirée, deux groupes : THE LOCOS (ex-SKA-P) et VILLA FANTÔME arrive a Bordeaux pour notre plus grand plaisir ! Un plein d’énergie au programme ! the locos ska-p

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