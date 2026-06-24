The Loop ESPACE DES ARTS Chalon-sur-Saône
vendredi 16 avril 2027 · ESPACE DES ARTS · Chalon-sur-Saône
Informations pratiques
Chalon-sur-Saône
The Loop
ESPACE DES ARTS 5B Avenue Nicéphore Niépce Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : 39 – 39 – 69 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-16 20:00:00
fin : 2027-04-16 21:30:00
Date(s) :
2027-04-16
Découvrez The Loop, Molière 2025 de la meilleure comédie !
Avec Miren Pradier ou Aurélie Boquien, Tristan Cottin, Juliette Damy ou Emmanuelle Taton, Stanislas Perrin
Assistant mise en scène Théo Comby Lumières François Leneveu Costume Bérengère Roland Scénographie Capucine Grou-Radenez Musique Robin Goupil et Thomas Gendronneau
Sale affaire…
Le maire Mitchel n’a pas de chat, mais son fils Mike est accusé de meurtre. Et celui-ci a beau être futé comme un bison, toutes les preuves l’accablent. Défendu par l’avocate véreuse de la famille, va-t-il s’en sortir face aux assauts répétés de Douglas et Carrie, deux flics incorruptibles bien décidés à le faire tomber ? La théorie du Chaos dit qu’un battement d’ailes de papillon en Sicile peut provoquer une tempête au Kansas.
Les quatre protagonistes vont l’éprouver, enfermés dans une boucle temporelle aux allures de tempête délirante. C’était pas le jour pour arrêter l’arabica… .
ESPACE DES ARTS 5B Avenue Nicéphore Niépce Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
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English : The Loop
L’événement The Loop Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-06-24 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I
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