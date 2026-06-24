The Loop ESPACE DES ARTS Chalon-sur-Saône

Informations pratiques

Chalon-sur-Saône

The Loop

ESPACE DES ARTS 5B Avenue Nicéphore Niépce Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 39 – 39 – 69 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-16 20:00:00

fin : 2027-04-16 21:30:00

Date(s) :

2027-04-16

Découvrez The Loop, Molière 2025 de la meilleure comédie !

Avec Miren Pradier ou Aurélie Boquien, Tristan Cottin, Juliette Damy ou Emmanuelle Taton, Stanislas Perrin

Assistant mise en scène Théo Comby Lumières François Leneveu Costume Bérengère Roland Scénographie Capucine Grou-Radenez Musique Robin Goupil et Thomas Gendronneau

Sale affaire…

Le maire Mitchel n’a pas de chat, mais son fils Mike est accusé de meurtre. Et celui-ci a beau être futé comme un bison, toutes les preuves l’accablent. Défendu par l’avocate véreuse de la famille, va-t-il s’en sortir face aux assauts répétés de Douglas et Carrie, deux flics incorruptibles bien décidés à le faire tomber ? La théorie du Chaos dit qu’un battement d’ailes de papillon en Sicile peut provoquer une tempête au Kansas.

Les quatre protagonistes vont l’éprouver, enfermés dans une boucle temporelle aux allures de tempête délirante. C’était pas le jour pour arrêter l’arabica… .

ESPACE DES ARTS 5B Avenue Nicéphore Niépce Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : The Loop

L’événement The Loop Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-06-24 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I