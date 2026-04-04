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The Magical Music of Harry Potter CENTRE DES CONGRES DE HAUTE SAINTONGE Jonzac

The Magical Music of Harry Potter CENTRE DES CONGRES DE HAUTE SAINTONGE Jonzac

The Magical Music of Harry Potter CENTRE DES CONGRES DE HAUTE SAINTONGE Jonzac vendredi 5 février 2027.

Lieu : CENTRE DES CONGRES DE HAUTE SAINTONGE

Adresse : 57 AVENUE JEAN MOULIN

Ville : 17500 Jonzac

Département : 17

Début : 2027-02-05

Fin : 2027-02-05

Heure de début : 17:00

The Magical Music of Harry Potter Début : 2027-02-05 à 17:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

CENTRE DES CONGRES DE HAUTE SAINTONGE 57 AVENUE JEAN MOULIN 17500 Jonzac 17

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