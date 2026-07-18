The Maker (Le Créateur ) : Dan Colley / Manus Halligan / Raymond Keane Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt Paris

Informations pratiques

L’un tient un livre, l’autre un balai. Visages de lune et pantomime, voilà deux clowns qui nous rejouent l’éternel duo maître et serviteur où, comme on s’en doute, le plus nigaud n’est pas celui qu’on croit. Irrévérencieux comme il se doit, ils s’essaient à de petites prestidigitations qui ne produisent pas toujours le résultat escompté. Une petite danse et des objets apparaissent, ils jouent avec les effets du théâtre, leur numéro est parfaitement rodé et ils auraient pu s’en tenir là… Mais voilà que la machine s’emballe et que l’affaire prend un tour plus étonnant voire quelque peu métaphysique. Beckett et Buster Keaton réunis tirent peut-être depuis les coulisses les fils de cette étrange histoire…

Maïa Bouteillet

FOCUS IRLANDE

Dans un bel élan, l’Irlande invite ses artistes à embarquer dans son aventure européenne. Un soutien précieux que le Théâtre de la Ville concrétise, avec ses partenaires irlandais, en un voyage de cinq semaines d’une étonnante diversité. Pour tous les âges de la vie, 10 projets et 30 représentations pour célébrer cette culture puissante et incarnée, et voguer au gré d’une poésie qui donne le droit de rêver.

Céad míle fáilte romhaibh !

(Bienvenue en gaélique)

Burlesque et sans paroles, un duo de clowns métaphysiques parfaitement Beckettien. Première en France.

Du jeudi 05 novembre 2026 au dimanche 08 novembre 2026 :

payant

Ouverture de billetterie le 01/09/2026 à 12h

Cartes et cartes -30 ans et étudiants, achetez vos places.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 5 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-11-05T01:00:00+01:00

fin : 2026-11-09T00:59:59+01:00

Date(s) :

Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt 2 place du Châtelet 75004 Paris

Métro -> 1 : Châtelet (Paris) (108m)

Bus -> 21384758676970727475768596 : Châtelet (Paris) (108m)

Vélib -> Victoria – Place du Chatelet (96.18m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo +33142742277



Afficher la carte du lieu Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt et trouvez le meilleur itinéraire

