The Marvellous Dudes (reprises blues-rock) Espace Jean-Luc Popelin Iguerande
vendredi 4 décembre 2026 · Espace Jean-Luc Popelin · Iguerande
Informations pratiques
Iguerande
The Marvellous Dudes (reprises blues-rock)
Espace Jean-Luc Popelin 208 Rue de l’Eglise Iguerande Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-04 20:30:00
fin : 2026-12-04 22:30:00
Date(s) :
2026-12-04
David Pierre Bauché, à la guitare et au chant, fort d’une riche expérience internationale et Mathias Guerry, au violon et à la mandoline, nourri de collaborations en jazz, musiques du monde et musique classique, unissent leurs univers pour former un duo de cordes. Entre folk chaleureuse, accents bluesy et envolées pop, ils tissent un répertoire vibrant.
À travers des arrangements délicats et une complicité évidente, ils revisitent l’essence de la pop-rock des 40 dernières années dans un esprit folk intimiste, sincère et profondément habité.
Réservation conseillée. Places limitées .
Espace Jean-Luc Popelin 208 Rue de l’Eglise Iguerande 71340 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 9 67 44 35 42 fabriqueiguerande@orange.fr
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English : The Marvellous Dudes (reprises blues-rock)
L’événement The Marvellous Dudes (reprises blues-rock) Iguerande a été mis à jour le 2026-07-29 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III
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