The Music of Hans Zimmer and others Vierzon mardi 17 novembre 2026.

Vierzon

The Music of Hans Zimmer and others

37 Avenue de la République Vierzon Cher

Tarif : 38.99 – 38.99 – 79.99 EUR

38.99

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-17 20:00:00

fin : 2026-11-17

Date(s) :

2026-11-17

Découvrez les bandes originales uniques et exceptionnelles de Top Gun, James Bond, Pirates des Caraïbes, le Roi Lion, Gladiator, The Dark Knight, Inception, Interstellar et bien d’autres productions exceptionnelles, dans un concert époustouflant avec l’Orchestre et le Chœur du Film d’Hollywood, des solistes de renom et une sélection d’extraits de films. 38.99 .

37 Avenue de la République Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 53 02 60 billetterie-mac-nab@ville-vierzon.fr

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English :

L’événement The Music of Hans Zimmer and others Vierzon a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme de VIERZON