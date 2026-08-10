Informations pratiques

Béziers

THE OPERA LOCOS

9 rue Victor Hugo Béziers Hérault

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-23

fin : 2027-03-23

Date(s) :

2027-03-23

Cinq chanteurs lyriques survoltés font voler en éclats les codes de l’opéra dans The Opera Locos.

Dans un tourbillon de voix et de couleurs, la troupe réinvente l’opéra comme un rêve joyeux et débridé. Mais derrière les masques et les rires naissent des émotions sincères, portées par une virtuosité éblouissante. Entre grands airs mythiques et surprises inattendues, ces divas un peu déjantées passent du drame au fou rire en un souffle.

Un spectacle explosif, drôle et virtuose, où même les non-initiés se surprennent à fredonner du Mozart. L’opéra comme vous ne l’avez jamais vu… ni entendu !

A partir de 6 ans. .

9 rue Victor Hugo Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 01 85 35 theatredesvarietes@beziers-mediterranee.fr

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English : THE OPERA LOCOS

Five high-energy opera singers shatter the conventions of opera in *The Opera Locos*.

L’événement THE OPERA LOCOS Béziers a été mis à jour le 2026-08-23 par 34 ADT34