The R&B Expérience #3 La Place Paris

Pendant deux jours, THE R&B EXPERIENCE réunit les nostalgiques des classiques intemporels et les amoureux de la nouvelle scène autour d’une immersion pensée par et pour les passionné.e.s de R&B. Concerts live, musiciens, expériences interactives, culture R&B et découvertes : bienvenue dans le rendez-vous incontournable des R&B lovers.

✨ Samedi 13 juin (20h à 00h) & Dimanche 14 juin (17h30 à 00h) ✨

Deux soirées dédiées au renouveau de la scène R&B : les artistes de la nouvelle génération réinterprètent les classiques incontournables que tout R&B lover se doit de connaître, tout en présentant leurs propres morceaux et univers.

Au programme :

– Concerts live avec les étoiles montantes de la nouvelle scène R&B

– R&B Market : merchandising exclusif, vinyles, t-shirts et surprises

– Le Laboratoire du R&B : expériences imaginées par les collectifs, médias et créateurs de contenus les plus passionnés du game : RNB Renaissance, PookieTalksMusic, TheMoreFactory…

– DJ sets pour célébrer la culture R&B jusqu’au bout de la nuit.

Après une deuxième édition mémorable, le festival 100% R&B revient les 13 & 14 juin 2026 à La Place pour une nouvelle édition encore plus ambitieuse.

Du samedi 13 juin 2026 au dimanche 14 juin 2026 :

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-13T02:00:00+02:00

fin : 2026-06-15T01:59:59+02:00

Date(s) :

La Place 10 passage de la Canopée 75001 Paris

https://shotgun.live/en/festivals/the-r-b-experience



Afficher la carte du lieu La Place et trouvez le meilleur itinéraire

