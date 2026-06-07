The R&B Expérience #3 La Place Paris
The R&B Expérience #3 La Place Paris samedi 13 juin 2026.
Pendant deux jours, THE R&B EXPERIENCE réunit les nostalgiques des classiques intemporels et les amoureux de la nouvelle scène autour d’une immersion pensée par et pour les passionné.e.s de R&B. Concerts live, musiciens, expériences interactives, culture R&B et découvertes : bienvenue dans le rendez-vous incontournable des R&B lovers.
✨ Samedi 13 juin (20h à 00h) & Dimanche 14 juin (17h30 à 00h) ✨
Deux soirées dédiées au renouveau de la scène R&B : les artistes de la nouvelle génération réinterprètent les classiques incontournables que tout R&B lover se doit de connaître, tout en présentant leurs propres morceaux et univers.
Au programme :
– Concerts live avec les étoiles montantes de la nouvelle scène R&B
– R&B Market : merchandising exclusif, vinyles, t-shirts et surprises
– Le Laboratoire du R&B : expériences imaginées par les collectifs, médias et créateurs de contenus les plus passionnés du game : RNB Renaissance, PookieTalksMusic, TheMoreFactory…
– DJ sets pour célébrer la culture R&B jusqu’au bout de la nuit.
Après une deuxième édition mémorable, le festival 100% R&B revient les 13 & 14 juin 2026 à La Place pour une nouvelle édition encore plus ambitieuse.
Du samedi 13 juin 2026 au dimanche 14 juin 2026 :
payant Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-13T02:00:00+02:00
fin : 2026-06-15T01:59:59+02:00
Date(s) :
La Place 10 passage de la Canopée 75001 Paris
https://shotgun.live/en/festivals/the-r-b-experience
Afficher la carte du lieu La Place et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Vide-grenier des Amandiers Amandiers – Menilmontant PARIS 7 juin 2026
- 24e Grand vide-greniers rues Pixérécourt et de Belleville Rue Pixérécourt & rue de Belleville à Paris 20e Paris 7 juin 2026
- La Course des héros Domaine de Saint-Cloud Paris 7 juin 2026
- 5ème Vide-greniers dimanche 7 juin 2026 rue du Groupe Manouchian, dans le 20ème Saint-Fargeau Paris 7 juin 2026
- 2ème édition de la course « La Fusion » au Parc Sportif Charles Moureu Stade Charles Moureu PARIS 7 juin 2026