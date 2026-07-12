The Récital Rouen

Informations pratiques

Rouen

The Récital

186 Rue Martainville Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 18:00:00

fin : 2026-07-18 19:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Dans le cadre de la saison estivale « Jours de fête » portée par la Métropole Rouen Normandie, en collaboration artistique avec l’Atelier 231, Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public Sotteville-lès-Rouen et avec le soutien du réseau ReNAR

The Récital aborde le répertoire classique des grands orchestres dans une formule réduite composée d’une chanteuse et d’un pianiste, tous deux comédiens, en incluant de la musique live (chant et piano) et de la supercherie sonore. L’artiste lyrique internationale Barbara Hopkins est de retour pour une date exceptionnelle, accompagnée de son pianiste Maestro Patrick. Interprètes passionnés, ils bousculent les conventions et s’affranchissent des codes à l’insu de leur plein gré complice dans la bonne humeur, cet improbable duo frôle sans cesse la catastrophe mais jamais ne renonce… The Récital must go on !

Distribution

Ecriture, mise en scène et interprétation Philippe Jouan et Sophie Girard // Création de la bande-son Fabrice Bisson, Jérôme Oeil de Saleys // Création du système son Rémi Estival // Costumes Marion Danlos // Construction, peinture Pierre-André Goursolas // Regard extérieur Jérôme Jolicart (Carnage Productions), Marc Frémond (Pébroc Théâtre) // Merci aussi à Christophe Bunel // Création lumière (en octobre 2026) Thalie Guibout // Diffusion-Production Claire Crozet // Administration Elsa Mesnil // Production Du Goudron et des Plumes.

Mentions Cie

Aide à la création DRAC Normandie, Région Normandie, Conseil général du Calvados, Ville de Caen

Co-production Archipel Scène Conventionnée d’Intérêt National à Granville, Atelier 231 Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public à Sotteville-lès-Rouen, La Renaissance à Mondeville, Chantier Eclat(s) de rue à Caen, A.F.A. du Cher avec Théâtre de La Carrosserie-Mesnier à St Amand-Montrond, La Vache qui rue Lieu de création pour la rue à Moirans-en-montagne, Le Sablier Pôle national de la marionnette à Ifs. Accueil en résidence Archipel Scène Conventionnée d’Intérêt National à Granville, La Renaissance à Mondeville, Chantier Eclat(s) de rue à Caen, A.F.A. du Cher avec Théâtre de La Carrosserie-Mesnier à St Amand-Montrond, La Vache qui rue Lieu de création pour la rue à Moirans-en-montagne, Le Sablier Pôle national de la marionnette à Ifs, Musique en Plaine à Bouguébus, Musique Expérience à Ducey-les-Chéris, Bazarnaom à Caen. .

186 Rue Martainville Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie

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English : The Récital

L’événement The Récital Rouen a été mis à jour le 2026-07-07 par Seine-Maritime Attractivité