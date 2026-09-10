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the retro bric à brac vintage, halle martenot, place des lices, Rennes

dimanche 20 septembre 2026 · halle martenot, place des lices · Rennes

the retro bric à brac vintage, halle martenot, place des lices, Rennes

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
halle martenot, place des lices
Adresse
rue de juillet
Ville
35000 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif
Gratuit

the retro bric à brac vintage Dimanche 20 septembre, 10h00 halle martenot, place des lices Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Banana Juice vous propose de découvrir 80 exposants venant du Grand Ouest le dimanche 21 septembre de 10h à 18h. Vous pourrez y retrouver des disques, vinyles, jouets anciens, pubs anciennes, petits mobiliers, fripes… L’entrée est gratuite et restauration sur place uniquement le dimanche.

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80 exposants venant du grand ouest avec une nocturne le samedi de 18h à 22h et le dimanche de 10h à 18h, on pourra y retrouver des disques, vinyls, jouets anciens, pub ancienne, petits mobiliers, fri…

Banana Juice

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