the retro bric à brac vintage, halle martenot, place des lices, Rennes

Informations pratiques

the retro bric à brac vintage Dimanche 20 septembre, 10h00 halle martenot, place des lices Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Banana Juice vous propose de découvrir 80 exposants venant du Grand Ouest le dimanche 21 septembre de 10h à 18h. Vous pourrez y retrouver des disques, vinyles, jouets anciens, pubs anciennes, petits mobiliers, fripes… L’entrée est gratuite et restauration sur place uniquement le dimanche.

halle martenot, place des lices rue de juillet Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « email », « value »: « banana.juice@libertysurf.fr »}]

80 exposants venant du grand ouest avec une nocturne le samedi de 18h à 22h et le dimanche de 10h à 18h, on pourra y retrouver des disques, vinyls, jouets anciens, pub ancienne, petits mobiliers, fri…

Banana Juice