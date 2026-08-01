THE SEA IS HISTORY, BETTY TCHOMANGA, Théâtre National de Bretagne, Rennes

Informations pratiques

THE SEA IS HISTORY, BETTY TCHOMANGA 3 – 5 février 2027 Théâtre National de Bretagne Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-03T20:30:00+01:00 – 2027-02-03T21:30:00+01:00

Fin : 2027-02-05T20:30:00+01:00 – 2027-02-05T21:30:00+01:00

Portée par 10 interprètes, la pièce explore les traces de ce qui a résisté, survécu aux silences de l’Histoire coloniale. Personne n’a gardé trace de ces hommes et ces femmes, sauf la mer qui porte toujours en elle la mémoire de ces êtres aux noms perdus, transformés en cargaison.

À partir d’un motif chorégraphique simple – la triplette, pas de marche répétitif – se déploie une écriture physique intense, presque incantatoire. Ce rythme ternaire agit comme un moteur collectif, convoquant des images fugaces, des présences multiples, humaines et non humaines. Dans cette répétition surgissent des figures de résistance, des divinités et une cosmogonie afro-diasporique en mouvement. Nourrie des réflexions de Toni Morrison sur l’absence de récits issus des navires négriers, la pièce interroge ce vide mémoriel et la manière dont il habite les corps.

Entre tension et transe, The Sea is History compose un paysage sensible où la mer devient à la fois tombeau, archive et espace de transformation.

Théâtre National de Bretagne 1, rue saint-hélier Rennes 35000 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0146/fEventChoiceIsMade.aspx?idstructure=0146&idevent=4243 »}]

La pièce explore les traces de ce qui a résisté aux silences de l’Histoire coloniale. Personne n’a gardé trace de ces hommes et femmes, sauf la mer qui porte toujours en elle la mémoire de ces êtres.

Mathieu Kleyebe Abonnenc