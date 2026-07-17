The Shadows – Shieveh Theater Company, Le Carré – Scène nationale Carré-Colonnes, Saint-Médard-en-Jalles

Informations pratiques

The Shadows – Shieveh Theater Company 17 et 18 novembre Le Carré – Scène nationale Carré-Colonnes Gironde

de 12€ à 21€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-17T20:30:00+01:00 – 2026-11-17T22:10:00+01:00

Fin : 2026-11-18T20:30:00+01:00 – 2026-11-18T22:10:00+01:00

Mythes et Perse-pectives

Après The Child, Afsaneh Mahian et le Shieveh Theater reviennent avec The Shadows, une œuvre théâtrale profondément humaine, à la fois féminine et contemporaine, à la frontière du théâtre documentaire et du mythe. À partir de trois histoires réelles recueillies au fil d’une vaste enquête, le spectacle révèle leurs troublants échos aux parcours tragiques d’Œdipe, Antigone et Médée. Entre mémoire et présent, réel et fiction, les récits se superposent dans un espace sans frontières ni époque définie. Nourrie par l’expérience récente de l’équipe artistique en Iran, cette création portée par des interprètes de grand talent interroge l’exil, la guerre, la résistance et la fragilité de nos existences. Une traversée sensible où les ombres du monde deviennent une affirmation de paix et d’humanité.

Le Carré – Scène nationale Carré-Colonnes Carré, Place de la République, St-Médard Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.carrecolonnes.fr/programme/spectacle/the-shadows.htm »}]

Après The Child, le Shieveh Theater reviennent avec The Shadows, une œuvre théâtrale profondément humaine, à la fois féminine et contemporaine, à la frontière du théâtre documentaire et du mythe.

Shieveh Theater