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THE SISTERS OF MERCY LE CEPAC SILO Marseille

THE SISTERS OF MERCY LE CEPAC SILO Marseille

THE SISTERS OF MERCY LE CEPAC SILO Marseille jeudi 1 octobre 2026.

Lieu : LE CEPAC SILO

Adresse : 35 Quai du Lazaret

Ville : 13002 Marseille

Département : 13

Début : 2026-10-01

Fin : 2026-10-01

Heure de début : 20:00

THE SISTERS OF MERCY Début : 2026-10-01 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

LE CEPAC SILO 35 Quai du Lazaret 13002 Marseille 13

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