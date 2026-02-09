The Sisters of Mercy Le Cepac Silo Marseille 2e Arrondissement
jeudi 1 octobre 2026 · Le Cepac Silo · Marseille 2e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 2e Arrondissement
The Sisters of Mercy
Jeudi 1er octobre 2026 à partir de 20h. Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 45 – 45 – 50 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01 20:00:00
fin : 2026-10-01
Date(s) :
2026-10-01
The Sisters of Mercy est un groupe à ne pas rater, non seulement pour les fans mais également pour tous ceux qui veulent accéder à un morceau d’histoire du rock.
Le groupe mythique The Sisters of Mercy est de retour en France pour un concert exceptionnel à Marseille le 1er octobre prochain.
Il n’y aura pas d’excuses pour les fans de rock.
Tous vous diront la même chose, un concert de The Sisters of Mercy est un moment mémorable, une expérience unique. Les titres “First and Last and Always , Temple of Love , Lucretia My Reflection , etc ont fait de The Sisters of Mercy un groupe iconique.
Le leader charismatique, Andrew Eldrich, toujours volontairement provocateur, aux textes souvent cyniques, est aujourd’hui considéré avec son groupe comme l’un des créateurs et piliers de la musique rock. .
Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
The Sisters of Mercy is a band you won’t want to miss—not just for fans, but also for anyone who wants to experience a piece of rock history.
L’événement The Sisters of Mercy Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-02-09 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille
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