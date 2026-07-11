Informations pratiques

Sérignan

THE SOUND OF MILK

Parc de la Cigalière Sérignan Hérault

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-11

fin : 2026-12-11

Date(s) :

2026-12-11

Camille revient avec The Sound of Milk, une fresque musicale poétique, libre et profondément humaine.

Entre la terre et le ciel, il y a Camille.

Un univers sonore parcouru depuis plus de vingt ans comme un rituel à fleur de peau, un vaste continent poétique habité par une voix libre et insaisissable. Une vie entière dédiée à la musique et à la création, où l’artiste prête également son timbre à des œuvres comme Ratatouille ou Le Petit Prince. En 2024, elle signe la bande originale du film de Jacques Audiard Emilia Pérez, couronné de nombreuses distinctions, dont un Golden Globe, un César et un Oscar.

Neuf ans après Oui, Camille revient avec The Sound of Milk (2026), un album d’une forme singulière et d’un processus au long cours. Pensé comme un triptyque, il réunit Naissance (2015), journal sonore, Enfance (2020), comédie musicale de poche, et Adolescence (2025), album pop. Une fresque musicale qui s’est patiemment construite au fil de plus de quinze ans, en résonance avec sa vie de mère et d’artiste, et avec l’histoire même de la musique.

Tendre, lucide et engagé, cet album interroge les grandes fragilités de notre humanité. Il berce autant qu’il réveille, invite à l’amour, et cherche à rallumer les étoiles là où elles semblent s’être éteintes. .

Parc de la Cigalière Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 32 63 26 lacigaliere.billetterie@ville-serignan.fr

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English : THE SOUND OF MILK

Camille is back with *The Sound of Milk*, a poetic, free-spirited, and deeply human musical epic.

L’événement THE SOUND OF MILK Sérignan a été mis à jour le 2026-07-11 par 34 ADT34