The Stranglers, Le Zéphyr, Hem

Informations pratiques

The Stranglers Vendredi 4 décembre, 20h00 Le Zéphyr Nord

Tarif Unique – 39 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-04T20:00:00+01:00 – 2026-12-04T23:00:00+01:00

Fin : 2026-12-04T20:00:00+01:00 – 2026-12-04T23:00:00+01:00

THE STRANGLERS

Vendredi 4 décembre 2026 | 20h

COMPLET

La setlist est taillée pour le live, avec les classiques “Golden Brown”, “Always The Sun”, “No More Heroes” ou “Peaches”, auxquels s’ajoutent des titres extraits de leur nouvel album, Dark Matters, sorti le 10 septembre 2021.

Attendez-vous également à quelques surprises… Au cours de sa dernière tournée le groupe a repensé certains éléments qui viendront s’ajouter aux tubes qui ont pavé leur carrière pour un show unique. The Stranglers est incontestablement un des groupes anglais les plus excitants et influents de ces dernières décennies, avec 24 singles et 18 albums classés au Top 40.

« Chaque concert des Stranglers est un événement, une rencontre sulfureuse entre la réalité et le rêve, l’équilibre entre la fureur et la beauté »

« Quarante ans après leur premier hit, “No More Heroes”, ils tiennent toujours le haut du pavé, lancé en pleine gueule du disco à la fin des années 70 »

Tarifs :

Tarif Unique – 39 €

Le Zéphyr Rue du Tilleul 59510 HEM Hem 59510 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 76 01 02 00 »}]

Formés en 1974, les provocateurs Stranglers s’apprêtent à enthousiasmer le public une fois de plus avec leur son britannique si distinctif ! concert thestranglers