The SuperSoul Brothers, Place Récaborde Pau, Pau

The SuperSoul Brothers Dimanche 21 juin, 21h10 Place Récaborde Pau Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T21:10:00+02:00 – 2026-06-21T22:25:00+02:00

Fin : 2026-06-21T21:10:00+02:00 – 2026-06-21T22:25:00+02:00

Mélodies bien senties, arrangements bien léchés, la déferlante Deep Soul béarnaise se réinvente pour mieux nous faire danser, sourire et rêver. Quand l’esprit de Memphis s’invite à Pau… The SuperSoul Brothers est l’un des groupes de soul-funk le plus actif et le plus respecté de l’hexagone. Il revient à Pau fêter ses 10 ans de scène avec un show 100% inédit.

France Blues Award 2025 du meilleur artiste-groupe de l’année, le groupe a représenté la France à l’European Blues Challenge en Pologne en avril 2026.

Place Récaborde Pau Place François Récaborde, Pau Pau 64000 Centre Ville Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine La place Récaborde est le point central du quartier historique du Hédas, situé dans la ville basse à Pau.

Elle tient son nom de François Récaborde, figure emblématique du rugby palois né le 2 avril 1902 à Pau. En 1922, il intégra l’équipe première de la Section paloise et obtint le titre de champion de France en 1928. Sergent durant la Seconde Guerre mondiale et membre du Réseau Alibi, il fut récompensé de la Croix de guerre 1939-1945 et fait Chevalier de la Légion d’Honneur.

Mélodies bien senties, arrangements bien léchés, la déferlante Deep Soul béarnaise se réinvente pour mieux nous faire danser, sourire et rêver. Quand l’esprit de Memphis s’invite à Pau… **The est des…

© DR – The SuperSoul Brothers