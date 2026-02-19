The Third Eye Maison des Jeunes et de la Culture Chamonix-Mont-Blanc

The Third Eye

Maison des Jeunes et de la Culture 94 Promenade du Fori Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-12 20:30:00

fin : 2026-03-12

Date(s) :

2026-03-12

Dans le cadre de sa participation à la journée Café Santé Saison, la MJC est heureuse de proposer un concert en accès libre de The Third Eye afin de venir clôturer cette journée placée sous le signe de l’échange et de la sensibilisation.

.

Maison des Jeunes et de la Culture 94 Promenade du Fori Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 12 24 accueil@mjchamonix.org

English :

As part of its participation in the Café Santé Saison event, the MJC is pleased to offer a free concert by The Third Eye to round off this day of exchange and awareness-raising.

