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The U2 Experience Espace étincelle Bergerac

vendredi 12 mars 2027 · Espace étincelle · Bergerac

The U2 Experience Espace étincelle Bergerac

Informations pratiques

Début
vendredi 12 mars 2027
Fin
vendredi 12 mars 2027
Heure de début
20:00:00
Lieu
Espace étincelle
Adresse
1 Allée Lucien Videau
Ville
24100 Bergerac
Département
Dordogne
Tarif
49 49 49

Bergerac

The U2 Experience

Espace étincelle 1 Allée Lucien Videau Bergerac Dordogne

Tarif : 49 – 49 – 49 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-12 20:00:00
fin : 2027-03-12

Date(s) :
2027-03-12

Une immersion musicale intense au cœur de l’univers de U2, portée par un show live captivant — idéal pour une sortie en groupe.

The U2 Expérience est bien plus qu’un hommage au légendaire groupe irlandais. C’est une expérience immersive qui transporte le public au cœur des concerts mythiques de U2.

Basé au Canada, ce tribute band a su capturer l’essence et l’énergie du célèbre quatuor, offrant une performance qui résonne avec authenticité et passion.

Après avoir fait vibrer Las Vegas, The U2 Expérience arrive en France, prêt à enflammer le public avec un répertoire fidèle et une mise en scène dynamique où chaque concert devient une célébration.

Sur réservation.   .

Espace étincelle 1 Allée Lucien Videau Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 72 12 

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English : The U2 Experience

L’événement The U2 Experience Bergerac a été mis à jour le 2026-04-17 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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