The U2 Experience Espace étincelle Bergerac

Informations pratiques

Bergerac

The U2 Experience

Espace étincelle 1 Allée Lucien Videau Bergerac Dordogne

Tarif : 49 – 49 – 49 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-12 20:00:00

fin : 2027-03-12

Date(s) :

2027-03-12

Une immersion musicale intense au cœur de l’univers de U2, portée par un show live captivant — idéal pour une sortie en groupe.

The U2 Expérience est bien plus qu’un hommage au légendaire groupe irlandais. C’est une expérience immersive qui transporte le public au cœur des concerts mythiques de U2.

Basé au Canada, ce tribute band a su capturer l’essence et l’énergie du célèbre quatuor, offrant une performance qui résonne avec authenticité et passion.

Après avoir fait vibrer Las Vegas, The U2 Expérience arrive en France, prêt à enflammer le public avec un répertoire fidèle et une mise en scène dynamique où chaque concert devient une célébration.

Sur réservation. .

Espace étincelle 1 Allée Lucien Videau Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 72 12

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English : The U2 Experience

L’événement The U2 Experience Bergerac a été mis à jour le 2026-04-17 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides