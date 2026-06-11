The U2 Experience Roubaix

Roubaix

The U2 Experience

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-05 20:00:00

fin : 2027-03-05 22:00:00

Date(s) :

2027-03-05

C’est une expérience immersive qui plonge le public au cœur des concerts mythiques de U2.

Basé au Canada, ce tribute band parvient à capturer l’essence, l’énergie et l’émotion du célèbre quatuor, offrant une performance d’une authenticité remarquable.

Après avoir fait vibrer Las Vegas, The U2 Experience arrive désormais en France, prêt à enflammer le public avec un répertoire fidèle, une mise en scène dynamique et une présence scénique qui transforme chaque spectacle en véritable célébration.

Le groupe se distingue par sa capacité à recréer non seulement la musique, mais aussi l’atmosphère unique des concerts de U2, avec un souci du détail qui ravit les fans.

The U2 Experience, c’est plus qu’un concert

c’est un voyage immersif au cœur de la légende U2, une rencontre captivante avec l’univers d’un des plus grands groupes de l’histoire du rock.

C’est une expérience immersive qui plonge le public au cœur des concerts mythiques de U2.

Basé au Canada, ce tribute band parvient à capturer l’essence, l’énergie et l’émotion du célèbre quatuor, offrant une performance d’une authenticité remarquable.

Après avoir fait vibrer Las Vegas, The U2 Experience arrive désormais en France, prêt à enflammer le public avec un répertoire fidèle, une mise en scène dynamique et une présence scénique qui transforme chaque spectacle en véritable célébration.

Le groupe se distingue par sa capacité à recréer non seulement la musique, mais aussi l’atmosphère unique des concerts de U2, avec un souci du détail qui ravit les fans.

The U2 Experience, c’est plus qu’un concert

c’est un voyage immersif au cœur de la légende U2, une rencontre captivante avec l’univers d’un des plus grands groupes de l’histoire du rock. .

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 24 07 07 contact@coliseeroubaix.com

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English :

It’s an immersive experience that transports the audience to the heart of U2’s legendary concerts.

Based in Canada, this tribute band captures the essence, energy, and emotion of the famous quartet, delivering a performance of remarkable authenticity.

After rocking Las Vegas, The U2 Experience is now coming to France, ready to set the audience ablaze with a faithful repertoire, dynamic staging, and a stage presence that transforms every show into a true celebration.

The band stands out for its ability to recreate not only the music but also the unique atmosphere of U2 concerts, with an attention to detail that delights fans.

The U2 Experience is more than just a concert:

it is an immersive journey into the heart of the U2 legend, a captivating encounter with the world of one of the greatest bands in rock history.

L’événement The U2 Experience Roubaix a été mis à jour le 2026-06-11 par Hauts-de-France Tourisme