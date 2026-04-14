The Ugly / Rencontre avec Avis Désastreux, Le Cratère, Toulouse
The Ugly / Rencontre avec Avis Désastreux, Le Cratère, Toulouse jeudi 23 avril 2026.
The Ugly / Rencontre avec Avis Désastreux Jeudi 23 avril, 18h00 Le Cratère Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-23T18:00:00+02:00 – 2026-04-23T20:00:00+02:00
Fin : 2026-04-23T18:00:00+02:00 – 2026-04-23T20:00:00+02:00
The Ugly / de Sang-Ho Yeon / 1h42 / Coree du Sud / Avec Jeong Min Park, Hae-hyo Kwon, Shin Hyon Bin
Synopsis : Aveugle de naissance, un maître artisan, admiré pour la beauté des sceaux qu’il grave, vit reclus avec son fils unique. Mais cette paix vole en éclats lorsque les autorités exhument les ossements de sa femme, disparue quarante ans plus tôt. Son fils entreprend alors de mener l’enquête sur ce passé. Cette quête de vérité va dévoiler de lourds secrets, de ceux qui touchent à la laideur humaine.
Cinema, Toulouse, Rencontre, Le Cratere
Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 0561535053 https://www.cinemalecratere.com/ https://www.facebook.com/crateretoulouse;http://g.page/crateretoulouse;https://www.instagram.com/cinemalecratere [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinemalecratere.fr/films/the-ugly »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0011#showsuperbillet?id=26 »}] Le Cratère, cinéma d’Art et d’Essai à Toulouse. Cinéma associatif
Le Cratère Cinema Toulouse
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