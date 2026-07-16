The VII Foundation 2027 conférence d’ouverture, The VII Foundation Hester Davies, Arles
lundi 5 juillet 2027 · The VII Foundation Hester Davies · Arles
Informations pratiques
The VII Foundation 2027 conférence d’ouverture Lundi 5 juillet 2027, 16h00 The VII Foundation Hester Davies Bouches-du-Rhône
Entrée sur inscription, nombre de places limité
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-07-05T16:00:00+02:00 – 2027-07-05T18:00:00+02:00
Fin : 2027-07-05T16:00:00+02:00 – 2027-07-05T18:00:00+02:00
Le discours d’ouverture annuel 2027 prononcé par un.e invité.e éminent.e de la Fondation VII
The VII Foundation Hester Davies 49, Quai de la Roquette Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0626226403 https://theviifoundation.org/
Bicentenaire de la Photographie – 2026-2027
©The VII Foundation
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