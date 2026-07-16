The VII Foundation 2027 projection annuelle « Square Mile », The VII Foundation Hester Davies, Arles

Informations pratiques

The VII Foundation 2027 projection annuelle « Square Mile » Jeudi 8 juillet 2027, 18h00 The VII Foundation Hester Davies Bouches-du-Rhône

Entrée libre, nombre de places limité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-07-08T18:00:00+02:00 – 2027-07-08T19:00:00+02:00

Fin : 2027-07-08T18:00:00+02:00 – 2027-07-08T19:00:00+02:00

La projection annuelle « Square Mile » de la Fondation VII, avec la présentation des travaux des photographes de la communauté de la Fondation VII et une brève discussion. Informations à venir.

The VII Foundation Hester Davies 49, Quai de la Roquette Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0626226403 https://theviifoundation.org/

Bicentenaire de la Photographie – 2026-2027

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