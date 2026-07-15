Informations pratiques

Marseille 8e Arrondissement

The Walking Bass

Du vendredi 30 au samedi 31 octobre 2026 de 18h à 5h. La Plateforme Parc des Expositions parc Chanot Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 22 – 22 – 92 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-30 18:00:00

fin : 2026-10-31 05:00:00

Date(s) :

2026-10-30

Bienvenue dans Walking Bass 2026, là où la musique rallume ce qu’il reste du monde.

Deux nuits, deux zones, une seule règle vibrer jusqu’au bout. Plongez dans un univers post-apocalyptique, où les basses résonnent encore, où la foule se rassemble, et où chaque drop devient un moment à vivre intensément.





Saurez-vous tenir la cadence ?







Vendredi 30 octobre Salle des Sucres à La Plateforme (ancien Dock des Suds)









Les collectifs entrent en collision 12 crews, 6 face à face sans filtre!





Dans un monde à l’arrêt, la rave survit encore.

Les styles se confrontent, les identités s’affirment, la tension est constante.

Pas de règles. Pas de pause. Juste du son, brut, viscéral.



Bienvenue là où tout recommence.











Samedi 31 octobre Parc des Expositions parc Chanot





Le point de ralliement, là où tout le monde se retrouve.



Deux scènes. Une énergie continue.

Hard techno, hard music, DNB, trance, techno, bouncy



Le son circule, la foule répond, la nuit s’intensifie. Chaque set en appelle un autre, impossible de décrocher.

C’est ici que ça se passe. Et clairement, tu veux en être. .

La Plateforme Parc des Expositions parc Chanot Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Welcome to Walking Bass 2026, where music reignites what remains of the world.

L’événement The Walking Bass Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-09 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille