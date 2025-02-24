The World of Queen Brest Arena Brest

The World of Queen

Brest Arena 140 Boulevard de Plymouth Brest Finistère

Début : 2026-11-12 18:00:00

L'hommage N°1 choisi par les fans en tournée dans toute la France !

Une voix brillantissime, des musiciens de talent, une nouvelle mise en scène impressionnante faite d'effets spéciaux et de pyrotechnie, un spectacle grandiose qui fera de ce concert un moment inoubliable ou le temps s'arrête pour retrouver pendant 2 heures l'atmosphère des plus grands shows de Queen !

Informations pratiques

Pour ce concert, les portes de Brest Arena ouvriront au public à 19h (Entrée côté Tram). Le début du concert est prévu à 20h. Plus d'informations seront transmises à J-2 sur le déroulé du concert.

Réservation fortement recommandée.

Brest Arena 140 Boulevard de Plymouth Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 29 00 74 30

